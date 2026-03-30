Yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerel kalkınmayı güçlendirecek ve yeşil dönüşümü hızlandıracak yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

Dünya Bankası ile ortaklaşa hayata geçirilen projenin toplam bütçesinin 400 milyon dolar olduğunu hatırlatan Kacır, programın 10 kalkınma ajansı aracılığıyla 31 ilde eş zamanlı olarak ilan edildiğini belirtti.

Kadın ve genç istihdamına öncelik

Projenin sosyal kapsayıcılık boyutuna dikkat çeken Bakan Kacır, yeşil geçiş sürecinden etkilenmesi beklenen gruplara yönelik özel desteklerin verileceğini vurguladı.

Kacır, "Kadınlar ve gençler başta olmak üzere, bu dönüşüm sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Desteğin öncelikli sektörlerdeki teknolojik ve çevresel dönüşümü hedeflediğini kaydeden Kacır, şu bilgileri verdi;

Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, kalkınma ajanslarımız eliyle 81 ilimizde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendiriyor, şehirlerimizin refahına katkı sunuyoruz.