Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 30.03.2026 10:38

Yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" kapsamında, 31 ilde uygulanacak 3 milyar lira tutarındaki "Faizsiz Finansman Desteği" programının başlatıldığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerel kalkınmayı güçlendirecek ve yeşil dönüşümü hızlandıracak yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

Dünya Bankası ile ortaklaşa hayata geçirilen projenin toplam bütçesinin 400 milyon dolar olduğunu hatırlatan Kacır, programın 10 kalkınma ajansı aracılığıyla 31 ilde eş zamanlı olarak ilan edildiğini belirtti.

Kadın ve genç istihdamına öncelik

Projenin sosyal kapsayıcılık boyutuna dikkat çeken Bakan Kacır, yeşil geçiş sürecinden etkilenmesi beklenen gruplara yönelik özel desteklerin verileceğini vurguladı.

Kacır, "Kadınlar ve gençler başta olmak üzere, bu dönüşüm sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Desteğin öncelikli sektörlerdeki teknolojik ve çevresel dönüşümü hedeflediğini kaydeden Kacır, şu bilgileri verdi;

Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, kalkınma ajanslarımız eliyle 81 ilimizde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendiriyor, şehirlerimizin refahına katkı sunuyoruz.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Haydarlar Gölü yağışlarla yeniden canlandı
Haydarlar Gölü yağışlarla yeniden canlandı
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ