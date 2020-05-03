Yeni tip koronavirüs sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan video konferans ürünleri için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, bu süreçte uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik risklerine karşı üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor.

Uzaktan eğitimde ihtiyaçları karşılayacak

Kümelenme üyesi firmalar tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri kamu ve özel sektör tarafından ilgiyle karşılanıyor. Birçok kurum tarafından kullanılmaya başlanan ürünler, görüntülü toplantıların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Her alanda yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yerli video konferans ürünlerini geliştiren Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Karel, Gais, May Siber, BitesLiberta, ICTerra, YD Yazılım, 12M, Nettsi ve Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam."