Ekonomi

Yerli ve yenilenebilir enerji payı rekor kırarak yüzde 64 oldu

05 Kasım 2019 Salı 11:02 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.