Ekonomi
Yerli ve yenilenebilir enerji payı rekor kırarak yüzde 64 oldu05 Kasım 2019 Salı 11:02 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu.
Bakan Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." diye konuştu.
Kaynak: AA