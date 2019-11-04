Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019-2020 sezonunda ekim sonu itibarıyla 99 bin 891 ton fındık ihracatı yapıldığını ve 641 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını açıkladı.

"Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat artarak devam ediyor"

Geçen sezona göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğine dikkat çeken Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatın da artarak devam ettiğini aktardı.

Sevinç, yeni sezonun ilk 2 ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının yüzde 153 artarak 4 bin 117 tona ulaştığını ifade ederek, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde ise bu ülkeye 9 bin 55 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Bunun bir rekor olduğunu, 2019 yılının rekor seviyede kapanacağının kesinleştiğini belirten Sevinç, yakın gelecekte Çin'in, Almanya ve İtalya'dan sonra ihracatta üçüncü sıraya geleceğinin emarelerinin görülmeye başlandığını dile getirdi.

Sevinç, Türkiye'de fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntılar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nezdinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle geliştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: AA