Bakan Albayrak: Yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız04 Kasım 2019 Pazartesi 13:39 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.
Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2019
Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladıklarını belirten Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber