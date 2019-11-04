Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.

Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2019

Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladıklarını belirten Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber