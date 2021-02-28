ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin iş birliği protokolü ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş arasında imzalandı.

İş birliği ile, ASELSAN tarafından halihazırda yürütülen millileştirme ve yerlileştirme faaliyetleri kapsamında geliştirilen ürünlerin TRTEST tarafından test ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlıyor.

ASELSAN tarafından belirlenen ürünlere ilişkin olarak gerekliklere ve isterlere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak.

TRTTEST tarafından hazırlanan ve ASELSAN tarafından onaylanan test prosedürlerine uygun olarak test faaliyetlerinin TRTEST tarafından ifa edilecek ve raporlanacak. Ürünlerin ASELSAN veya üçüncü taraflarca önceden yapılmış testlerine ait raporların TRTEST tarafından incelemesi, değerlendirmesi, kontrolü ve/veya doğrulanması hizmeti verilecek. Testleri geçerli olan ürünlere ilişkin TRTEST tarafından ürün uygunluk sertifikası verilecek.