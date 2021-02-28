Faizsiz konut ve araba edindirmek için kurulan şirketlere denetim getiren teklif bu hafta yasalaşacak.

Teklife göre şirketlerin sermaye yapıları güçlendirilecek. En az 100 milyon liralık asgari ödenmiş sermaye koşulunu yerine getirebilmeleri için şirketlere 6 ay süre verilecek.

Şirketler, tasarruf finansman faaliyetlerini faizsiz finans ilkelerine göre yürütecek. Topladıkları tasarrufların belli bir kısmını ihtiyat amaçlı tutacak. Müşteri haklarını korumaya yönelik yasal yükümlülükler de üstlenecek.

Şirketlerin birleşmeye gitmesi bekleniyor

Türkiye'de faizsiz konut ve araba edindirmeye yönelik şu an 34 şirket bulunuyor. Yasa çıktıktan sonra bir kısmının sermaye şartından dolayı birleşmeye gitmesi bekleniyor.