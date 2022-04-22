Türkiye İstatistik Kurumu, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 948 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,9 artarak 10 milyon 706 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 80 milyon 378 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece olarak kayıtlara geçti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2021'de toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 52 milyon 774 bin oldu. Geçen yıl seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2020'ye göre yüzde 2,2 azalarak 458 milyon 872 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 2021'de 8,7 olarak tespit edildi.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 98,7 artarak 11 milyar 497 milyon 945 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 93,4'ünü 10 milyar 744 milyon 441 bin lira ile kişisel, yüzde 6,6'sını 753 milyon 504 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1074 lira oldu.

Geçen yıl yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları 2020'ye göre yüzde 80,2 artarak 58 milyar 104 milyon 752 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Bu harcamaların yüzde 91,2'sini 53 milyar 9 milyon 281 bin lira ile kişisel, yüzde 8,8'ini 5 milyar 95 milyon 471 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 1101 lira oldu.

Harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılımı

Geçen yılın ekim-aralık döneminde harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya, yüzde 32,6 ile yeme ve içme harcamalarının, yüzde 31,5 ile ulaştırma harcamalarının ve yüzde 10,4 ile konaklama harcamalarının sahip olduğu görüldü.

Bu harcama türlerinin 2020'nin yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 82,8, ulaştırma harcamalarında yüzde 90,6 ve konaklama harcamalarında yüzde 146,8'lik artış hesaplandı.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 31,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin yıllık bazda değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında yüzde 54,7, ulaştırma harcamalarında yüzde 62,6 ve konaklama harcamalarında yüzde 118,9'luk artış kayıtlara geçti.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Geçen yılın son çeyreğinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 61,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 7 ile "sağlık" izledi.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de yüzde 58,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 30,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada yüzde 5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

2021'in Ekim-Aralık döneminde seyahate çıkanlar 51 milyon 628 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 532 bin geceleme ile "kendi evi", üçüncü sırada 5 milyon 270 bin geceleme sayısı ile "otel" yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, geçen yıl seyahate çıkanlar 305 milyon 542 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kalmayı tercih etti. İkinci sırada 84 milyon 814 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 34 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.