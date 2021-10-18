Hasadın devam ettiği Sivas'ta, bu yıl 70 bin dekarı aşkın arazide ekimi yapılan yemeklik patateste yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor.

Sertifikalı tohumluk patateste de ilk sıralarda yer alan Sivas'ta 20 bin dekarda ekim yapılıyor.

Kentte sertifikalı yerli tohumluk üreten firmalardan Doğa Tohumculuk, 6 bin dekarda yaptığı ekimde kuraklığa rağmen geçen yılki rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Bülbül, Türkiye ve dünya genelinde çiftçilerin kuraklıktan etkilendiğine dikkat çekti.

18 bin ton rekolte bekleniyor

Kuraklığa rağmen geçen sene olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 18 bin ton yerli tohumluk patates rekoltesi beklediklerini vurgulayan Bülbül, "Sivas'ın 1200 rakımın üzerinde olması, topraklarının daha verimli olması, iklim yapısına göre hava koşullarının çok sıcak olmaması tohumluk patates için Sivas'ı ideal bir bölge konumuna getiriyor. Bu açıdan önemli bir il. Tohumluk patates genel olarak Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri'de üretilmekte" dedi.

"Kuraklıktan kaynaklı verim kayıplarını çok fazla yaşamadık"

Bülbül, 20 yıl önce tohumluk patates için ıslah çalışmalarına başladıklarını ve çeşitler geliştirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu çeşitler, Türkiye'nin en yüksek verimine sahip, en kalitelisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin kendi geliştirdiği, kendi imkanlarıyla yaptığı çeşitler. Dolayısıyla Türkiye koşullarına büyük anlamda adapte olmuş ve Türkiye'nin en yüksek verimli çeşitleri bunlar. Sivas'taki üretimimizin yüzde 80'ini yerli çeşitlerle yapıyoruz, bundan dolayı da kuraklıktan kaynaklı verim kayıplarını çok fazla yaşamadık. Önümüzdeki yıllarda yerli çeşitlerin tohumluk üretimini artırıp, piyasaya sürüp çiftçilerle buluşturacağız. Sivas tohumluk üretimi açısından önemli bir lokasyon. Bu lokasyonun uzun yıllar korunması ve kaybedilmemesi gerekiyor."