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Yerli tohumda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı seferberliği başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." dedi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindiğini söyledi.
"Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." şeklinde konuştu.
Etiketler: Yerli Tohum tarım ve orman bakanlığı Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:58
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