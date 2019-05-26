Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Bakanlığın projelerini anlattı. En çok merak edilen ise "Türkiye'nin otomobili projesi" oldu.

Bakan Varank, "Biz türkiyenin otomobili projesini bir teknoloji projesi olarak Türkiye'nin otomobil sanayisini dönüştürecek, diğer güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz. Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde ortaya koyacağız." dedi.

500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışılıyor. Aracın ismi henüz netleşmedi. Fiyatı ise küresel olarak yarışabilecek düzeyde olacak.

Bakan Varank, otomobil fabrikasının yerini açıklamadı. Ancak "Yatırım yaparken, tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz." diyerek ipucu verdi.

Peki araç ne zaman satışa sunulacak?

Varank, "Yıl sonunda bir prototip göreceğiz. Buna şahitlik edeceğiz. 2022'nin ikinci yarasında da araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerlileştirme ürün programı da gündemdeydi. Bakan Varank yakın zamanda detayladı kamuoyuyla paylaşacak. 5 sektörde 300'den fazla üründe ithalata bağımlılığın önüne geçilecek. Makina pilot sektör olacak. Diğer sektörler ise Ekim ayına kadar ilan edilecek.

"Tersine beyin göçü" için başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na da ilgi yoğun. 36 ülkeden toplam 242 başvuru geldi. Yurtdışından gelip Türkiye'de görev almak isteyenler arasında Nobel ödüllü bir araştırmacı da var.

Bakan Varank, "Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. Nobel ödülü almış araştırmacı var. Başvurulardan oldukça mutlu olduk." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı araştırmalarını Türkiye'de sürdürecek.

Kaynak: TRT Haber