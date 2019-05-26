Ticaret Bakanlığı Transit Araç Takip Programı'nı 28 Mayıs'ta hayata geçiriyor.
Gümrük kapılarında Tır kuyrukları azalacak, kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek.
Yeni sistem ile gümrük idareleri, kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek.
Böylece gümrük kapılarına gelen tırlar anlık sorgulanabilecek.
Etkin risk analizi ile kaçakçılığa karışması muhtemel araçlar önceden tespit edilebilecek.
Program 28 Mayıs'ta hizmete girecek.
Kaynak: TRT Haber