Ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirildi.

Muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletleri 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurularak tekrar kullanılabilecek.

Yaklaşık 500 bin civarında ölçü ve tartı aletinin muayene süresi geçirildiği için ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrıldığı tahmin ediliyor. Bir defaya mahsus getirilen muafiyetle bu cihazların muayenelerinin yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber