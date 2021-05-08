Yerli lityum testi başarıyla geçti
Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Dünyada ilk defa bor atığından elde edilen lityum, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini duyurdu.
Dünyada ilk defa bor atıklarından elde edilen lityumun, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçtiğini açıkladı.
Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor cevherinin yüksek teknolojili ürünlere enerji vereceğine dikkat çekti.
"Kırka Tesisleri’nde ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG, mobil cihazlar, tabletler ve akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanacağız."
Türkiye'nin lityumu puanla sınavı geçti— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 8, 2021
Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.
Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak. pic.twitter.com/Wlou24eixP
İlk etapta yıllık 10 ton üretim yapılacak
Bakan Dönmez, lityum üretim tesisinin temeli atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını söyledi.
Tesisin tam kapasite hizmet vermeye başladığında ise Türkiye’nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısını karşılayacağını anlattı.
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