Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini duyurdu.

Dünyada ilk defa bor atıklarından elde edilen lityumun, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçtiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor cevherinin yüksek teknolojili ürünlere enerji vereceğine dikkat çekti.

"Kırka Tesisleri’nde ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG, mobil cihazlar, tabletler ve akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanacağız."

Türkiye'nin lityumu puanla sınavı geçti



Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.



Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak. pic.twitter.com/Wlou24eixP