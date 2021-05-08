Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çeltik fark ödemesi için süre 30 Temmuz'a uzatıldı

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik alımına temmuz sonuna kadar devam etme kararı üzerine, çeltik fark ödemesi başvuru süresi için belgelerin teslim tarihi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destekleri için son başvuru tarihi 28 Mayıs

Öte yandan, koronavirüs salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çiftçilerden gelen talep ve saha denetimi ile kontrollerde aksaklık yaşanmaması için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde son başvuru tarihi 28 Mayıs oldu.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.