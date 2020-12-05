Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerli hayvan tescil listesine 10 hayvan daha eklendi
[Fotoğraf: AA]
Tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine tavuk, arı, koyun ve güvercinden oluşan 10 yeni hayvan daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) de dahil edildi.
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