Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 460,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.054,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 460 lira 20 kuruşken satışı ise 460 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 741 lira satış fiyatı ise 746 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 4 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: