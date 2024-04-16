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Ekonomi
TRT Haber 16.04.2024 15:27

Yenilenebilir enerjide rekor üretim

Türkiye'nin 12 Nisan'da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Yenilenebilir enerjide rekor üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjide rekor üretime ulaşıldığını belirtti.

Bayraktar, 12 Nisan'da Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını kaydetti.

Günlük elektrik üretiminin yüzde 24,5'i baraj, yüzde 20,9'u rüzgar, yüzde 12,8'i akarsu, yüzde 11,3'ü güneş, yüzde 4,7'si jeotermal, yüzde 3,9'u biyokütle, yüzde 0,4 atık ısı kaynaklarından sağlandı.

"Her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız"

Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacaklarını aktaran Bayraktar, 2035 yılı hedeflerinin yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek olduğunu söyledi.

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Elektrik Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji
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