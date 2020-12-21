Milyonlarca çalışanın gözü bu hafta asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Video konferansla yapılacak görüşmeye işçi temsilcisi Türk-İş ev sahipliği yapacak. Geçen hafta yapılan toplantıda taraflar görüşlerini paylaştı, bir rakam önerilmedi.

Merkez faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası ise yılın son Para Politikası Kurulu'nu perşembe günü toplayacak. Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Uzmanlar bu haftaki toplantıda ise 150 baz puan faiz artışı bekliyor.

Cuma günü ise piyasalar Aralık ayı sektörel güven endekslerini takip edecek. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksinde de Aralık ayı verileri açıklanacak.