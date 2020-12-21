Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 471,3 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 461,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.902 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 471 lira 10 kuruşken satışı ise 471 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 765 lira satış fiyatı 770 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.902,31 dolar

Satış: 1.902,50 dolar

Gram

Alış: 471,10 lira

Satış: 471,30 lira

Çeyrek

Alış: 765,57 lira

Satış: 770,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.113,00 lira

Satış: 3.145,00 lira