Koronavirüs salgının etkilerinin Türkiye'de görülmeye başlanmasından kısa süre sonra ülke genelinde villa tipi konutlar için talep edilen kira fiyatında yüzde 18 artış yaşandı.

Gayrimenkul Değerlendirme Platformu Endeksa'nın Üst Yöneticisi Görkem Öğüt, villa kiralarında en fazla artış görülen yerlerin genellikle büyükşehirler dışındaki yazlık ve turistik bölgeler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Endeksa verilerine göre, son bir yılda villa kiralarında en fazla artış görülen il Antalya. Antalya'da villa kiraları son bir yılda yüzde 37 artış göstermiş durumda. Villaların ortalama kira bedeli 2 bin 328 lira, ortalama satış değeri 696 bin 300 lira ve yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl. Antalya ilçeleri içerisinde en fazla artış görülen bölgeler Aksu, Kemer, Alanya, Konyaaltı ve Muratpaşa. Son bir yılda villa kiraları Aksu'da yüzde 53, Kemer'de yüzde 39, Alanya’da yüzde 37, Konyaaltı'nda yüzde 23, Muratpaşa'da ise yüzde 18 artış gösterdi."

Antalya'yı Muğla'nın takip ettiğini anlatan Öğüt, Muğla genelinde villaların ortalama kira bedelinin 3 bin 53 lira, ortalama satış değerinin 1 milyon 75 bin 20 lira, yatırımın geri dönüş süresinin ise 28 yıl olduğunu belirtti.

"Evden çalışma nedeniyle cazibesi arttı"

Projekspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş İdikut, evden çalışma imkanına sahip olan kişilerin virüs sonrasında bu çalışma sistemine devam etme isteklerinin, yazlık ev, bahçeli müstakil konut, çiftlik evleri ve sayfiye yerleşim yerlerine olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Özellikle lüks villalara talebin çok yüksek olduğuna dikkat çeken İdikut, "Kalabalık aileler ise aynı site içerisinde 2-3 villa kiralayarak tatiline ailesini ve arkadaşlarını da ortak etmeyi tercih ediyor" dedi.

Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından itibaren sezonluk kiralamalarda talep almaya başladıklarını vurgulayan İdikut, "Şu an kiralık villa bulmakta zorlanıyoruz. Bize gelen talepler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Satılık olan villalarımızın sahiplerini ikna ettik bu süreçte villaları sezonluk kiralık olarak değerlendirmeye başladık" diye konuştu.