Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.10.2024 13:21

Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak

Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türk Arap Ekonomi Forumu'nda sıklıkla konuşulan konulardan birinin karşılıklı yatırımların artırılması olduğunu belirterek, "Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak" dedi.

Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

15'inci Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de iştirak ettiği foruma, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yaptığı değerlendirmede, Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun 15'inci toplantısı için bir arada bulunduklarını belirterek, etkinliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlamış olan bir toplantılar serisi olduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, etkinliğin hedefinin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, yatırımların artırılması ve bu konuda neler yapılabileceğini konuşmak olduğunu kaydetti.

"Bu platform bir iletişim imkanı sağlıyor"

Etkinlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap ülkelerinden katılan ekonomi, finans veya maliye bakanlarının oturumlarının yer aldığına dikkati çeken Dağlıoğlu, "Özellikle bu ekonomik alanlardaki iş birliğinin değerlendirmek bire bir görüşmeleri devam ediyor. Tabii ki en önemlisi özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bu toplantılar gerçekleşiyor" dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye ve Arap ülkelerinden birçok iş dünyası ve şirket temsilcilerinin forumda yer aldığını ifade ederek, "Bu platform bir iletişim imkanı sağlıyor. Türkiye açısından baktığımız zaman geçtiğimiz 20 yılda Arapça konuşulan ülkelerden gelen yatırımların miktarı kabaca 20 milyar dolara yakın. Gayrimenkul hariç, sadece şirket sevmesi olarak kısmından bahsediyoruz. Tabii bu kötü bir miktar değil ama kesinlikle yeterli de değil. Biz bunun arttırılması için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yeni işbirliklerini hedefleyen görüşmeler olacak"

Forumda sıklıkla konuşulan konulardan birinin de karşılıklı yatırımların artırılması olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları aktardı:

"Yatırım ofisi olarak hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak. Etkinlikte bu bölgedeki genel yatırım hacminin artması için de her ülkenin karşılıklı yatırımları arttırması, desteklemesi gerektiği konuşulmuş oldu. Bu bağlamda da aslında Türkiye'deki iş dünyasının bu coğrafyada, Arap ülkelerinde aktif yatırımcılar olduğunu, oradaki ekonomik büyüme fırsatlarını yakaladığını, o ülkelerde yatırım yaptığını, oralarda ihracat gerçekleştirdiğini biliyoruz."

Dağlıoğlu, etkinlik boyunca gerçekleştirilen toplantılarda genel olarak imalat sektörü, enerji sektörü, yenilebilir enerji ve teknoloji alanındaki başlıkların ön plana çıktığının atlını çizerek, "Forumun devamında verimli, doğrudan sonuç odaklı yeni işbirliklerini hedefleyen görüşmeler olacak. Biz de bu toplantıların devamını takibini yapacağız" dedi.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İhracat İthalat Yerli Üretim Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
13:33
Bakan Göktaş: Muhtarlar, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede önemli role sahip
13:16
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için 'zirai don' uyarısı
13:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:19
Gündüz kuşağı programları için yayın etik ilkeleri belirlendi
13:01
BM Komisyonu: Tüm ülkeler, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı varlığını sonlandırmakla yükümlü
Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
FOTO FOKUS
Antik kentin 45 yıllık çobanı: Yörük Fatma
Antik kentin 45 yıllık çobanı: Yörük Fatma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ