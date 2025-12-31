Çok Bulutlu -0.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.12.2025 19:19

Yatırım araçlarında kazandıran gram altın oldu

2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 101,75 ile altının gram fiyatı olurken, cumhuriyet altını yüzde 100,52, BIST 100 endeksi yüzde 14,56, dolar/TL yüzde 21,07 ve euro/TL yüzde 36,68 artış gösterdi.

Yatırım araçlarında kazandıran gram altın oldu

2024 yılını 9.830,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2025 sonunda 11.261,52 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 1.430,52 puan ve yüzde 14,56 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025'te yüzde 101,75 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 2 bin 975 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025 yılının son işlem gününde 6 bin 2 liraya çıktı.

2024 yılını 20 bin 180 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 40 bin 464 lira oldu. Böylece cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 100,52 artış kaydedildi.

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 21,07 olurken, euronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,68 yükseliş görüldü.

2024 yılında 35,3580 lira olan ABD doları, 2025 yılında 42,8090 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 36,7510 lira olan euronun satış fiyatı da 2025 yılının son işlem gününde 50,2320 liraya yükseldi.

ETİKETLER
Altın Euro Dolar
OKUMA LİSTESİ