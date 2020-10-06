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Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engelli vatandaşın yararlandığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.
Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi.
Etiketler: yaşlı ve engelli aylıkları evde bakım ödemeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SeSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 11:01
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