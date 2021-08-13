Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 363 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 20 artışla 1 milyar 638 milyon dolara ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde 710 milyon 870 bin dolarlık meyve, 533 milyon 466 bin dolarlık sebze, 382 milyon 108 bin dolarlık narenciye, 11 milyon 151 bin dolarlık çay ihraç edildi.

5 ürün ihracatın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu

Yaş meyve sebzede en çok ihraç edilen ürünler sırasıyla domates, kiraz-vişne, limon, mandalina ve biber oldu. Söz konusu 5 ürün, sağladığı 826 milyon 353 bin dolarlık döviz girdisiyle toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.

İhracatın ürün gruplarına göre değerlendirmesinde ise meyvede en çok ihraç edilen 183 milyon 299 bin dolarla kiraz, sebzede 220 milyon 196 bin dolarlık dış satımla domates ilk sırada yer aldı. Yine bu dönemde 142 milyon dolar mandalina, 147 milyon dolar limon ve 132 milyon dolar da biber ihraç edildi.