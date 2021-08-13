Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş sayısı haziranda Aralık 2020'ye göre yüzde 0,9 artışla 18 milyon 318 bine ulaştı. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 0,9 yükselişle 18 milyon 124 bin 106, manda sayısı da yüzde 0,9 artışla 194 bin 277 olarak tespit edildi.

Küçükbaş sayısı aynı dönemde 57 milyon 417 bine çıktı. Aralık 2020-Haziran 2021 döneminde koyun sayısı yüzde 7,3 artarak 45 milyon 182 bin 280, keçi sayısı da yüzde 2,1 yükselerek 12 milyon 235 bin 69 oldu.