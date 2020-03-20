Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaş çay destekleme primleri ödeniyor
[Fotoğraf: AA]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı belirtildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında destekleme primi almaya hak kazanan 184 bin üreticiye ödenecek toplam 182 milyon liranın bugün itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilerek, üreticilerin hesaplarına yatırılan destekleme primlerini çekebileceği kaydedildi.
Etiketler: ÇAYKUR yaş çay destekleme primiSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:32
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