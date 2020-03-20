Şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,62, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,03 oranında azaldı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 15,79 oranında arttı. ​

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 61,10, kapanan kooperatif sayısında yüzde 76,44, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,42 oranında azalış oldu.

2020 yılı şubat ayında, 2019 yılı şubat ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76 kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,23 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,09 oranında arttı.

2020 yılı şubat ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,84 kapanan kooperatif sayısında yüzde 2,50 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,59 oranında artış oldu.