Petrol fiyatlarındaki gerileme pompaya da yansıyor. Benzin fiyatlarında dört, motorin fiyatlarında üçüncü kez indirime gidildi.

Benzin, 10 Mart'tan bu yana yapılan 1 lira 29 kuruş indirimin ardından, 16 kuruş daha ucuzladı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 5 lira 28 kuruşa, İstanbul'da 5 lira 19 kuruşa indi. İzmir'de ise 5 lira 29 kuruş oldu.

Dört indirimle beraber 45 litrelik bir deponun dolumunda yaklaşık 65 lira vatandaşın cebinde kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında 83 kuruş indirim yapılmıştı. Motorinde gece yarısı yapılan 20 kuruşluk indirimle birlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 5 lira 28 kuruşa, İstanbul'da 5 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 30 kuruşa indi.

Üç indirimin ardından 45 litrelik bir depo yaklaşık 47 lira daha ucuza dolmaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.