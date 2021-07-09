Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaş çay budama bedelleri ödendi
[Fotoğraf: AA]
Bu yıla ilişkin yaş çay budama bedelleri üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2021 yılı budama döneminde yaklaşık 192 bin üreticinin 75 bin dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplamda 302 milyon 215 bin 668 lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.
Etiketler: Çaykur
Son Haberler
- 11:23
- 10:58
- 11:12
- 10:52
- 10:43
Sıradaki Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 9 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz