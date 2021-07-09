Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 503,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 504,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3.377 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 504 lira 30 kuruşken satışı ise 504 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 823 lira satış fiyatı 827 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.805,31 dolar

Satış: 1.805,50 dolar

Gram

Alış: 504,30 lira

Satış: 504,50 lira

Çeyrek

Alış: 823,57 lira

Satış: 827,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.343,00 lira

Satış: 3.377,00 lira