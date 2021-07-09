Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 1.374,44 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,46 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.374,44 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kaybederek günü 1.372,98 puandan tamamladı.
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