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Ekonomi
TRT Haber 23.05.2023 09:57

Yapılandırmada süre uzatılıyor

Kamu borçlarına yönelik yapılandırma süreci 1 ay daha uzatılacak. Yapılandırma kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu, toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı.

Yapılandırmada süre uzatılıyor

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