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HABER GİRİŞ
23.05.2023 09:57
, 23.05.2023 09:59
SON GÜNCELLEME
23.05.2023 09:59
Yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yönelik yapılandırma süreci 1 ay daha uzatılacak. Yapılandırma kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu, toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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