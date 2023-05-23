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Ekonomi
AA 23.05.2023 09:29

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 5.175,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.175,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.070-5260 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 5.161,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.171,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler hafiflese de varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün dünya genelindeki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerine devam ederken, ikilinin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşattı.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.200 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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