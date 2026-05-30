Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 30.05.2026 12:02

Yanıltıcı reklam veren otomobil firmasına 863 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, araç reklamlarını mercek altına aldı. Reklam Kurulu, bir araç reklamında aykırılık tespit etti. Firmaya 863 bin 580 liralık ceza kesti. Peki, satın aldığı araçla vaat edilenle gerçeği arasında fark olduğunu tespit eden tüketiciler ne yapmalı?

Yanıltıcı reklam veren otomobil firmasına 863 bin lira ceza

Aldatıcı reklamlara yönelik denetim ve yaptırımlar her geçen gün daha da artırılıyor.

Otomotiv sektörüne ilişkin reklamlar tek tek inceleniyor. Reklam Kurulu, Japonya merkezli bir otomobil firmasının 2025 model SUV tipi araç için yaptığı reklamda aykırılık tespit etti.

Araçta arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi donanımların bulunmadığı belirlendi. Kurul, reklamın tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle firmaya 863 bin 580 liralık ceza kesti.

Reklamda yer alan bir donanım araçta çıkmazsa tüketicinin hangi hakları devreye giriyor?

Tüketici ne yapmalı?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin 4 tane seçimlik hakkı var. Yenisini isteyebilir, ücretsiz giderilmesini isteyebilir, ayıbın ayıp oranında indirim isteyebilir. Bu durumda ayıp oranında indirim istenmesi en makul çözüm olarak gözüküyor" dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin izlemesi gereken yollarla ilgili şunları aktardı:

"Ticeret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu'na bu tür ilan ve aldatıcı reklamla ilgili şikayette bulunursa tüketici orada Reklam Kurulu da gerekli incelemeyi yapar ve yaptırım uygular. Böylelikle aldatılmış olan, yanıltılmış olan tüketici bir delile daha kavuşmuş olur. Çünkü Reklam Kurulu'nun yapacağı uygulama, inceleme neticesinde çıkacak olan rapor belirleyicidir."

ETİKETLER
Otomotiv Reklam Kurulu Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
E-ihracatta hedef ülke sayısı 35'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:36
Yavuz Sondaj Gemisi'nden "Sıfır Atık Festivali"ne katılım çağrısı
20:31
Beşiktaş'ta teknede yangın
20:00
Hatay'daki meslek lisesi 51 milyon lirayı aşkın ciroya ulaştı
19:09
Arda Güler sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:51
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 412'ye yükseldi
18:17
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin ulaşım binasına saldırdı
Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor
Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ