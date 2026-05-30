Yanıltıcı reklam veren otomobil firmasına 863 bin lira ceza

Aldatıcı reklamlara yönelik denetim ve yaptırımlar her geçen gün daha da artırılıyor.

Otomotiv sektörüne ilişkin reklamlar tek tek inceleniyor. Reklam Kurulu, Japonya merkezli bir otomobil firmasının 2025 model SUV tipi araç için yaptığı reklamda aykırılık tespit etti.

Araçta arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi donanımların bulunmadığı belirlendi. Kurul, reklamın tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle firmaya 863 bin 580 liralık ceza kesti.

Reklamda yer alan bir donanım araçta çıkmazsa tüketicinin hangi hakları devreye giriyor?

Tüketici ne yapmalı?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin 4 tane seçimlik hakkı var. Yenisini isteyebilir, ücretsiz giderilmesini isteyebilir, ayıbın ayıp oranında indirim isteyebilir. Bu durumda ayıp oranında indirim istenmesi en makul çözüm olarak gözüküyor" dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin izlemesi gereken yollarla ilgili şunları aktardı:

"Ticeret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu'na bu tür ilan ve aldatıcı reklamla ilgili şikayette bulunursa tüketici orada Reklam Kurulu da gerekli incelemeyi yapar ve yaptırım uygular. Böylelikle aldatılmış olan, yanıltılmış olan tüketici bir delile daha kavuşmuş olur. Çünkü Reklam Kurulu'nun yapacağı uygulama, inceleme neticesinde çıkacak olan rapor belirleyicidir."