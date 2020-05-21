WORLDEF tarafından İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyon partnerliği, Türkiye İş Bankası Ana İş Ortaklığı ile düzenlenen World E-Commerce Forum'un ana medya sponsoru ise TRT Haber ve TRT World.

E-ticaret ve e-ihracat ekosistemindeki paydaşlardan büyük ilgi gören forumda e-ihracat ve e-ticaret konularında dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman 34 konuşmacı yer aldı.

İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeden 5 bin 642 firmanın katıldığı forumda, tüm katılımcılar birbirleriyle mesajlaşma ve sanal odalarda birebir görüntülü görüşme imkanı buldu. Katılımcı firmalar, gerçek bir etkinlik deneyimi yaşatıldı.

15 farklı oturum

Online etkinlikte Türk üreticiler, farklı ülkelerden katılan pazaryeri ve tedarikçi firmalarla eşleştirilerek bir araya getirildi. Görüntülü canlı görüşmeler ile 2 bin 52 iş birliği toplantısı gerçekleşti.

Forumda ödeme sistemlerinden lojistiğe, Avrupa pazarından pandemi nedeniyle değişen tüketici davranışlarına kadar birçok konu 15 farklı oturumda ele alındı.

"Firmalar için büyük bir fırsat sunuyor"

Forumun açılış konuşmasını yapan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl World E-Commerce Forum’u tüm katılımcı firmalar için ücretsiz ve online olarak düzenlemeye karar verdik. Forumumuza katkı sunan partnerlere, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Dünya genelinde COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan önlemlerin yıkıcı etkilerine rağmen WORLDEF olarak, e-ihracat ve e-ticaret ekosisteminin gelişmesi, iş birliklerinin ve dayanışmanın devam etmesi ve bu süreçte firmaların daha çok ihtiyaç duyduğu networklere pozitif katkı sağlamak için bu yıl World E-Commerce Forum’u tüm katılımcı firmalar için ücretsiz yaptık. Öznesi olan İngiltere e-ticaret pazarı olan forum, her iki ülke için önemli bir e-ihracat potansiyeli barındırıyor. Sınır ötesi e-ticaret kapasitesini artırmak isteyen firmalar için de büyük bir fırsat sunuyor.”

"Katılımcı sayısı 5 bini aştı"

“COVID-19 sonrası ekonomide, ticarette, sosyal hayatta ve siyasette yeni şeyler söylenecek; her şey yeni normale göre düzenlenecek. Bu yeni dönemde daha fazla e-ticaret, daha fazla e-ihracat kavramı duyacağız” diyen Ömer Nart, COVID-19'un ekosisteme etkisi ile akademik kurullarının hazırladığı raporun, Fortune Türkiye dergisinde yayımlanacağını ve haziran ayında tüm katılımcılarla paylaşılacağını vurguladı.

Nart, "Aylardır hazırladığımız forumumuzun katılımcı sayısı şu anda 5 bini aştı. Bu vesile ile ana iş ortağımız Türkiye İş Bankası’na, organizasyon partnerlerimiz İngiltere Ticaret Bakanlığına ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, katılımcı firmalara ve medya partnerlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Türkiye’nin dijital potansiyeli çok yüksek"

Foruma online olarak evinden katılan İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de Türkiye-İngiltere e-ticaret ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

Koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan yeni şeylerin bütün sektörleri kapsadığını belirten Slater, yabancı sermaye için çok cazip olan Türkiye’nin dijital potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Başkonsolos, bu tür etkinliklerin iki ülke arasında iş birliği kurabilmek için oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Slater, konuşmasında İngiltere’nin ekonomik büyüklüğünden bahsederek, ülkenin e-ticaret potansiyeline vurgu yaptı. Slater, şunları söyledi:

“İngiltere’de e-ticaret her yıl yüzde 10 oranında büyüyor. 2021 yılında bu oran tahminlerin üzerine çıkacak. İngiltere’deki online tüketiciler kendilerini e-ticarete çok erken adapte etti. İngiltere piyasası e-ticaret için çok ideal bir noktada. İnovatif teknoloji için de ideal ülkeyiz. Dil avantajı da İngiltere’yi Avrupa’da e-ticaret konusunda önemli aktör yapıyor. İngiltere, nakitsiz faaliyet yaygınlığı bakımından İsveç’ten sonra ikinci ülke. E-ticaret firmaları hükümet tarafından destekleniyor.”

Türk e-ticaret firmalarına destek

İngiliz başkonsolos Slater, İngiltere hükümetini koronavirüs pandemisi ile mücadele için destek paketleri hazırladığını; vergiden muafiyetler ve hibeleri destekleri sunulduğunu da anlattı.

Judith Slater, İngiltere’de yatırım yapmak isteyen Türk e-ticaret firmalarına ekibi ile birlikte destek verdiklerine de dikkat çekti.

"Türk firmaları İngiltere’de çok iyi sonuç alabilir"

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alderman Emma Edhem ise, İngiltere’deki Türk üreticilere yönelik fırsatlardan bahsetti. E-ticaretin iş stratejisi geliştirme için önemli bir alan olduğunu ifade eden Edhem, Avrupa’da birçok şirketin merkezlerini İngiltere’ye taşıdığını belirtti.

“İngiltere, Brexit’e rağmen Avrupa’da 500 milyon tüketiciye hitap edebiliyor. İngiltere’de piyasa çeşitliliği fazla olduğu için müşterilere kolay erişilebiliyor. Bölgede iş yapmak için en kolay ülke. Bu anlamda dünyada 7. sırada bulunuyoruz. Ülkemizin 65 milyon potansiyel müşteri kapasitesi var. Global inovasyon endeksine göre G20 ülkeleri arasında ikinci sıradayız.”

Uluslararası rekabete de değinen Edhem, İngiltere’de faaliyet göstermek isteyen firmaların yüksek standartları karşılaması halinde diğer firmalarla rekabet edilebileceğini söyledi.

Alderman Emma Edhem, Türkiye’deki firmaların çok iyi faaliyetler yürüttüğünü de ifade ederek, İngiltere’de çok iyi sonuç elde edebileceklerini vurguladı. Edhem, derneğin faaliyetlerine de değindi; e-ticaret alanında dernek olarak firmalara destek verdiklerini anlattı.

Paul Dwyer’dan online konser

Forumun sonunda kendine özgü tarzı Türk ezgileri ile seslendiren ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, evinden online konser verdi. Dwyer’ın online performansı, pandemi sürecinde tüm katılımcılara moral oldu.