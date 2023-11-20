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Ekonomi
AA 20.11.2023 09:29

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 artışla 8.701,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.701,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 8.650,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.682,75 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerle başlayan pozitif seyrin, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.750 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.650 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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