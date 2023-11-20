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Ekonomi
AA 20.11.2023 09:10

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 95 personel istihdam edecek. İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 işçi alacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

95 işçinin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinden yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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