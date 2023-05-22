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Ekonomi
AA 22.05.2023 09:33

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 artışla 5.184,75 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.184,75 seviyesinden işlem gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4 altında 5.169,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.173,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerinin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.200 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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