Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4.120 puanda dengelendi.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 4.130 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 4.120 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,5 üzerinde 4.048,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.065,75 puana çıktı.
Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını bildirdi.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
40 ilde 499 arsa açık artırmayla satılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz