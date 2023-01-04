Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 6.431,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6.419,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.450 ve 6.500 puanın direnç, 6.400 ve 6.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.