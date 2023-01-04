Orta gelirlinin yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek çalışmada sona gelindi.

Konut projesinin ete kemiğe bürünmesi ile gözlerin çevrildiği sektörden ilk gelen sinyaller olumlu.

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, "Dar gelirli vatandaşlar için yapılan projeden sonra orta ölçekli gelir sahibi için yapılan bir proje. Bizler de ümitliyiz inşallah piyasayı rahatlama noktasında destekleyecek diye düşünüyorum" dedi.

Konut projesinin ardından fiyatlar da kontrol altında tutulacak

Konut fiyatlarının kontrol altına alınacağını ifade eden Akçam, sözlerine şöyle devam etti:

"Konut fiyatları yaklaşık bir aydır stabil noktada gidiyor. O yukarı doğru çıkan yüzde 25'lik artış, köpük dediğimiz artış şu an için stabil seviyeye geldi. Ticaretle uğraşan fırsatçılara nasıl yakalanıp cezai işlem uygulanıyorsa konut tarafında da böyle bir uygulama yapılmalı."

Dev projenin detayları bugün belli olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını bugün saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.

Konut paketinden ilk kez ev sahibi olacakların yararlanması öngörülüyor. Proje kapsamında ödemesiz bir dönem ve devlet desteği verilmesi bekleniyor.