Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu

Nebati, "Gelecek hafta açıklayacağımız Kredi Garanti Fonu ile adeta devrim yapacağız" dedi.

Bakan Nebati, yarın açıklanacak konut kampanyasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Bey’le saat 10’da bir açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında geniş bir paket açıklayacağız. Oranları 1’in altında olacak şekilde yarın bakanımızla açıklayacağız.

Konut fiyatlarıyla ilgili amacımız konut edinimi sağlamak. Haftaya Salı günü ayrıntılarını vereceğimiz bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketimiz var. Bir tanesi de konut üretimine yönelik desteklemeler.

Amacımız çok düşük faiz oranlarıyla 2-3-5. konutu sahiplendirmek, bunun üzerinden para kazanmak ya da satıcının “böyle bir kampanya başladı ben fiyatları artırayım bunun üzerinden bir kazanç elde edeyim” gibi şeklinden bir tavıra asla izin vermemek ve üretimi artırmak. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre, Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı neticelendirdik."

Memur maaşı ve EYT açıklaması

Bakan Nebati, memur ve emeklilerinin enflasyona karşı ezilmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Memur maaş oranlarının ve EYT düzenlemesinin bütçe üzerinde bir etkisinin olmayacağını belirtti. "EYT'ye ilişkin hesabımızı yaptık, tedbirleri aldık." dedi:

"Memur ve emeklilerin maaşları yasa ile yılda iki defa güncellenmek üzere garanti altına alınmış. Türkiye Cumhuriyeti’nde memur ve emeklilerin enflasyonda ezilmeleri mümkün değil. Yasa bunu vermiş. Memurların yüzde 25'e çekildi. Bu 6 aylık bir artış. Sonra haziran da tekrar bir güncellenecek.

EYT'nin bizim 2023 bütçesi üzerinde bir etkisi olmayacak. Aynı zamanda bugün açıklanan memur ve emeklilerin artışının da bütçe üzerinde yükü olmayacak. Biz bu tedbiri sessiz sedasız bir şekilde etki analizlerini yaparak çok farklı bir şekilde çok dar bir alanda hesap kitaplarımızı yaptık."

Marketlere çağrı

Nebati, enflasyonda yükseliş trendinin kırıldığını söyledi. Marketlere fiyatların sabitlenmesi çağrısında bulundu, "Bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedi:

"Enflasyondaki yükseliş trendinin kırıldığını normalleşmeye doğru gittiğini, 2023 yılında çok daha rahat bir şekilde mücadele edilebilecek bir alana gittiği bir sonuç olarak ortaya çıktı.

Burada bir çağrım var. Bazı firmalar da başladı. Nitekim bununla ilgili yavaş yavaş açıklamalar da yapılıyor, gerek ulusal gerek yerel marketlerden. Fiyatların belli bir süre artırılmayacağı noktasında ya da sabitleneceği noktasında bir çağrı da bulunuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Hızlı bir şekilde biz bu düşme trendine uyum sağlayacağız. Dolayısıyla marketler başta olmak üzere Ticaret Bakanımızla beraber, Sanayi Bakanımızla, üreticilerimizle, Enerji Bakanımızla biz ele ele vererek bu konuda... Kış aylarının bahara kadar şöyle bir beklediğimiz oranlarda gitmesiyle biz bu enflasyonun belini kırdık."