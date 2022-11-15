Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde, 5.123,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 üzerinde 5.098,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.119,50 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark ise eksi 20 baz puanda bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 5.150 ve 5.250 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.