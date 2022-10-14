Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,47 üzerinde 3.985,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 değer kazancıyla 3.927,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 3.968 puana çıktı.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları yolundan dönmeyeceğini kabullendiğini belirterek, odağın enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in 75 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 98'e yükseldi

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi.

Bugün ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan endeks kontratında 3.960 ve 3.930 seviyelerinin destek, 4.000 ve 4.040 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.