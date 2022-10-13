Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 10'unu karşılayacak, tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam sağlayacak Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali'nin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor.

İlk ünitesi 2023 yılında devreye alınacak olan santralin inşaatındaki son durumu Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin TRT Haber'e anlattı.

Sezemin, "Yeniden yapılanma sürecinden sonra tüm Türk şirketleri proje kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Tesislerdeki inşaat işlerine gelince, 1 numaralı güç ünitesindeki inşaat ve montaj çalışmalarında neredeyse son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

"2023'te ilk ünitenin devreye girmesi için çaba sarf ediyoruz"

Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan santralin ilk güç ünitesinin gelecek sene devreye girmesi hedefleniyor.

Birinci güç ünitesi için inşaat lisansının Nisan 2018'de alındığı dikkate alınırsa bu güç ünitesinin işletmeye alınmasının 2025'e tekabül ettiğini belirten Sezemin, "Faka 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti için önemli olduğunu anlıyoruz. 2023 yılında ilk ünitenin devreye girmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Hızlanan çalışmalara rağmen kalite en önemli önceliğimiz" diye konuştu.

"Yaklaşık 4 bin kişi burada görev alacak"

Proje hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın odağında. Proje çalışmalarında yer alacak uzmanları yetiştirme konusunda da iş birliği söz konusu. Proje tamamlandığında büyük bir enerji üretimi ve haliyle ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ifade eden Sezemin, "Yaklaşık 4 bin kişi burada görev alacak. Dünyadaki santral deneyimlerine göre, her bir nükleer santral çalışanı yan sektörlerde, yan sanayi sektöründe 10 kişiye istihdam sağlamış oluyor. Yani Türkiye'nin büyümesinde itici güçlerden biri olacak" dedi.

"Ülkelerimiz arasında iş birliği için üst düzeyde görüşülüyor"

İki ülke arasındaki önemli bir diğer konu da Sinop Nükleer Santrali. Sezemin, santral ile ilgili şunları söyledi:

"Sinop Nükleer Santrali Projesi için şunu diyebilirim, Rus Atom Devlet Kuruluşu teknoloji açısından, inşaat açısından, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ikinci nükleer santral inşaatı için her türlü potansiyele sahiptir. Ülkelerimiz arasında bu iş birliği için en üst düzeyde görüşülmektedir."

17 milyon ton karbondioksit salınımına engel olacak

Akkuyu projesi hayata geçtiğinde yılda 17 milyon ton karbondioksit salınımına engel olacak.

Bu durum da Türkiye'nin Paris iklim anlaşması çerçevesindeki 2030 hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak.

Kamera: Ahmet Bağış