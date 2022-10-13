Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 7 Ekim ile biten haftada 145 milyar 387 milyon 570 bin lira artarak 8 trilyon 473 milyar 514 milyon 949 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,73 artışla 3 trilyon 762 milyar 556 milyon 629 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,76 artışla 4 trilyon 348 milyar 275 milyon 236 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 245 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 313 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 7 Ekim itibarıyla 2 milyar 259 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,29 artarak 916 milyar 859 milyon 846 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 artışla 798 milyar 990 milyon 166 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,35 azalışla 512 milyar 489 milyon 253 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 800 milyon 19 bin lirası konut, 23 milyar 810 milyon 769 bin lirası taşıt ve 568 milyar 249 milyon 58 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Ekim ile biten haftada 16 milyar 602 milyon 23 bin lira artarak 6 trilyon 587 milyar 351 milyon 872 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,67 artış kaydetti.