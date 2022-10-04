Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 3.913,00 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 3.913,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün Halkbank'ın, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili temyiz başvurusunun kabul edildiğini bildirmesinin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde ralli yapan endeks kontratı, normal seansı yüzde 10 değer kazancıyla 3.900 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.895 puana geriledi.
Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikalarında gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.
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