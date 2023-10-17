VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.500,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 altında 8.478,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.487,25 puan oldu.

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, ABD'de hızlanan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Söz konusu görüşmelerin İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes olabileceği ihtimalini artırmasıyla piyasalarda risk iştahı güçlenirken, varlık fiyatlarını da etkilediği görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.300 seviyelerinin destek, 8.600 ve 8.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.