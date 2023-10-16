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Ekonomi
AA 16.10.2023 15:56

DEİK Başkanı Olpak'tan üyelerine indirim çağrısı

DEİK Başkanı Olpak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

DEİK Başkanı Olpak'tan üyelerine indirim çağrısı
[Fotograf: AA]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, enflasyonla mücadele çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nail Olpak, "Gerek ülkemiz gerekse küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Makroekonomik istikrarın en önemli adımı olarak gördükleri enflasyonla mücadelede iş dünyasının desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Mücadeleden taviz vermeden gerek indirim gerekse fiyat artışlarını durdurma adımlarına, 98 kurucu kuruluşumuz ve 152 iş konseyimizin büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıyan fiyat istikrarının sağlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm üyelerimizi, kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."

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